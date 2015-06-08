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بلاغات ضحايا النصاب الإخوانى تؤكد استيلاءه على 50 مليون جنيه

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بلاغات ضحايا النصاب الإخوانى تؤكد استيلاءه على 50 مليون جنيه بلاغات ضحايا النصاب الإخوانى تؤكد استيلاءه على 50 مليون جنيه
توالت بلاغات المواطنين على نيابة الدقى برئاسة المستشار شريف توفيق تتهم الإخوانى "محمود.ع" بالنصب عليهم فى مبالغ وصلت 50 مليون جنيه بعدما أنشأ شركات وهمية للاستثمار العقارى ونشر إعلانات فى قنوات فضائية وصحف قومية عن بيع شاليهات وفيلات بمرسى مطروح والإسكندرية وحصل من ضحاياه على أموال طائلة كان يستخدمها فى تمويل العمليات الإرهابية ضد الشرطة.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد عمار، وكيل أول نيابة الدقى، أن الهارب "محمود.ع" وصديقه المحبوس "كريم.ز" المحبوس ينتميان لجماعة الإخوان جمع الأول بمساعدة الثانى أموالا لتمويل العمليات الإرهابية حيث أنشأ شركة باسم "إنتر ناشونال ترك" وشركات أخرى بأسماء وهمية ونشر إعلانات بقنوات فضائية وصحف قومية عن طرح شاليهات وفيلات بمرسى مطروح والإسكندرية للبيع وتحصل على مبالغ من ضحاياه الذين كان يصطحبهم إلى أراض وفيلات ملك للدولة على أنها مشاريع الشركة.

كما تبين من التحريات وتحقيقات نيابة الدقى أن المتهم وضع الأموال التى حصل عليها فى حسابات متعددة بأسماء مختلفة فى عدة بنوك وأرسل بعضها إلى التنظيم الدولى للإخوان بتركيا، ومول إنشاء جريدة الشعب التركية وأشرف على تمويل اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
> كانت البداية بورود معلومات للعميد محمد حسن، مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، تتهم إخوانيًا بإدراة شركة للاستثمار بمساعدة صديق له، وينفق من أموالها على الأعمال التخريبية والتظاهرات.

داهمت قوة مكبرة مقر الشركة وألقت القبض على "كريم.ز" وتبين سابقة اتهامه فى 10 قضايا نصب وينتمى لجماعة الإخوان ونجح خلال السنوات الماضية برفقة صديقه "محمود.ع" فى جمع 25 مليون جنيه من المواطنين بعد إيهامهم ببيع فيلات لهم وأنفقا من هذه الأموال على اعتصامى رابعة والنهضة.

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مصر 365