حبس محامٍ وبودى جارد سرقا المطرب كريم نور بالإكراه بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، بحبس محامٍ وبودى جارد احتياطيًا على ذمة اتهامهما بسرقة سيارة ومتعلقات المطرب كريم نور صاحب أغنية "الدنيا زى المرجيحة" حيث كشفت التحقيقات عن أنهما أجبرا المطرب على النزول من سيارته وسرقاها، كما استوليا على هاتفه المحمول تحت تهديد السلاح.

كان اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا يفيد بأن مجهولين أوقفا المطرب كريم نور باستخدام الأسلحة البيضاء، وسرقا سيارته، ومتعلقاته الشخصية وبمداهمتهما ألقت قوة القبض عليهما وتبين أنهما محامٍ مقيم بمنطقة العجوزة، وبودى جارد، رصدا وتتبعا المطرب وسرقا سيارته ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح.