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تأييد براءة أحمد موسى فى تهمة سب وقذف صاحب شركة مفروشات

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تأييد براءة أحمد موسى فى تهمة سب وقذف صاحب شركة مفروشات تأييد براءة أحمد موسى فى تهمة سب وقذف صاحب شركة مفروشات
قررت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر، رفض الاستئناف المقدم من إسماعيل على ترك، رئيس مجلس إدارة شركة "هابيتات" للمفروشات والأدوات المنزلية، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ببراءة الإعلامى أحمد موسى، من تهمة سبه وقذفه بوصفه بـ"الإخوان".

ترجع الواقعة عندما تقدم إسماعيل على إسماعيل ترك، صاحب شركة للمفروشات والأدوات المنزلية، بدعوى سب وقذف متهما فيها الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" الذى يذاع على قناة صدى البلد.

وجاء فى الدعوى أن المتهم أذاع فى إحدى حلقات برنامجه، أن "حماس" تشارك بـ30% من أسهم شركة "هابيتات"، المملوكة للمدعى، وأنه ينتمى لجماعة الإخوان، وأن كلا من حماس والإخوان جاء تصنيفهما من جماعات العناصر الإرهابية.

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مصر 365