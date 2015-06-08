كيف تتجنّبين التجاعيد التي يسبّبها الكومبيوتر؟

هل تعرفين أن الجلوس لساعات طويلة أمام شاشة الكومبيوتر يؤدي إلى مشاكل في البشرة، منها : الذقن المترهل، رقبة الديك إضافة إلى تشكل مجموعة من التجاعيد على الجبين وحول العينين، ليتحوّل عمل المرأة على جهاز الكومبيوتر إلى مسبّب رئيسي للشيخوخة المبكرة؟! اكتشفي في هذا الموضوع الوضعيات التي تسبّب مشاكل في الوجه والبشرة، وتعلمي كيفية التخلص منها لتتجنبي الخطر الذي يحذر منه الأطباء. وهو مشكلة شيخوخة البشرة المبكرة التي ستصبح أسوأ بكثير في السنوات المقبلة نتيجة التطور التكنولوجي السريع الذي بات يجتاح المجتمع بأكمله.

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- مشكلة التجاعيد: عندما تكونين متوترة أو تحاولين التركيز على موضوع معين، غالباً ما يكون وجهك عابساً. بعد التركيز على الشاشة لفترة طويلة، سينتهي بك الأمر إلى شيخوخة مبكرة.

الحل: ننصحك بوضع مرآة على مكتبك ما يتيح لك رؤية تعابير وجهك ووضعية جسمك، ويسمح لك بالتالي تصحيح الأخطاء قبل فوات الأوان.



- مشكلة الذقن المترهل: الجلوس لفترة طويلة أمام شاشة الكومبيوتر يؤدي إلى ترهل في عضلات الرقبة لتصبح متدلية ويظهر الذقن المزدوج. لا سيما إذا كنت تنظرين إلى الأسفل نحو الشاشة لوقت طويل .

الحل: حاولي الجلوس بوضعية صحيحة بشكل يبقى نظرك مرتفعاً نحو شاشة الكومبيوتر. ولا تجلسي لفترة طويلة، بل أوقفي عملك كل ساعة لدقيقة حرّكي فيها رقبتك.

4 نصائح لتجنب مخاطر الجلوس أمام شاشة الكومبيوتر:

- خذي فترات راحة منتظمة بعيداً عن الشاشة، لتحافظي على عنقك سليماً.

- حرّكي وجهك صعوداً ونزولاً من فترة إلى أخرى، وشدّدي على حركة النظر نحو السقف.

- مدّدي رقبتك بانتظام من اليسار إلى اليمين لعدة ثوان.

- ارفعي شاشة جهاز الكمبيوتر حتى لا تضطري للنظر نحو الأسفل.

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