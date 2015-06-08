بشرة مشرقة على مدار السنة مع Belle de Teint

أسرار التوهج الطبيعي: 3 معايير تهّم المرأة

هل الصحة المفعمة بالحيوية هي سر توهج البشرة الطبيعي؟ جزئياً بالطبع: فكل امرأة تصبو لبشرة طبيعية مفعمة بالحيوية وسلسة بلا شوائب. بشرة متناغمة تماماً، كمنبع جمال بحد ذاتها... وزاهية بروعة. غير أن التوهج الطبيعي المشرق يعني أيضاً نعيم الحياة: لأن هذه البشرة الخالية من الشوائب والمفعمة بالصحة والحيوية تعبّر عن تجربتها.. عن أشعة الشمس والعطلات والراحة. فكل ما في الحياة من نعيم وسكينة يجعل جمال المرأة ساطعاً بأروع إشراقة. فالبشرة المتوهجة بصورة طبيعية تمثل أنقى تعبير عن الرفاهية، ما يجعل كل امرأة تصبو إليها دائماً. إن الحصول على هذا النوع من الجمال بصورة يومية ليس إلا وسيلة أخرى لتجسيد جوهر أسعد أيامنا.

لتلبية هذه الرغبة التي تصبو إليها المرأة، وظّفت Lancôme فنون خبرتها العريقة في الماكياج والعناية بالبشرة معاً لابتكار Belle de Teint، أول بودرة للبشرة من نوعها تمنحها توهجاً طبيعياً مفعماً بالحيوية. تقنية تجميل جديدة صُممت بالاعتماد على ثلاثة معايير أساسية تهّم المرأة، للحصول على توهج طبيعي باهر: الإشراق واللون والملمس. تعتمد آلية عمل بودرة Belle de teint على هذه المبادئ الثلاثة معاً:

- تجديد الإشراقة الطبيعية للبشرة المفعمة بالصحة والضياء

- تسوية سطح البشرة، وبالتالي مضاعفة إشراقتها

- تعزيز جمال ولون البشرة الطبيعيين

من خلال أدائها المتزامن على إشراقة ولون وملمس البشرة، تستطيع بودرة Belle de Teint أن تمنح تلك الإشراقة التي تشع بها البشرة المفعمة بالصحة والحيوية، لتغمرها بإروع إشراقة متوهجة.

بشرة جميلة فعلياً

تتميز بودرة Belle de Teint بتركيبة غنية بمكونات شهيرة بخصائص مفيدة للبشرة، بينما تتمتع بملمس صُمم خصيصاً ليمنح تأثيراً تجميلياً شفافاً يخفي الشوائب:

- مستخلص الورد الفرنسي للإشراق: اشتهر بخصائصه القابضة والمضادة للالتهاب، فهو ينعّم البشرة ويعزز إشراقتها. للمرة الأولى، يتم دمج مسحوق بتلات الورد الفرنسي ضمن إحدى أروع تراكيب Lancôm التجميلية، ليمتزج بانسجام مع عناصر تركيبة بودرة Belle de Teint المضغوطة، ليّضاعف توهج اللون – وإشراقة البشرة – بفضل لونه الوردي الناعم.

- مزيج غني بالفيتامين لفعالية مضادة للأكسدة: يمتزج مستخلص الورد الفرنسي مع زيت الطماطم والمشمش المضاد للأكسدة. ولأن مستخلص الطماطم غني بالليبيدات، فهو عالي التركيز بنوعين من مضادات التأكسد، فيتامين E والليكوبين، لتحييد الجذور الحرة وحماية أغشية الخلايا. بينما يتميز زيت بذر المشمش بغناه بفيتامين A، الشهير بخصائصه المضادة للشيخوخة وقوته في تغذية البشرة والمحافظة على مرونتها وطراوتها.

- الكافيين بكل فوائده المنشطة: اشتهر بخواصه المنعشة والمضادة للاحتقان، فهو يعمل كعنصر منشط. فتتراجع علامات الإجهاد وتبدو البشرة مرتاحة.

- عناصر ناعمة التركيز لإخفاء شوائب البشرة على الفور: تتألف من مواد متعددة تضفي على سطح البشرة السلاسة. فالشوائب الصغيرة على سطح البشرة تكوّن مناطق ظليلة سرعان ما تصبح ملحوظة مقارنة مع المناطق المضيئة، فتجعل المسام والتجاعيد أكثر وضوحاً. وهنا يأتي دور العناصر ناعمة التركيز، وهي عبارة عن لدائن تستقر في بنية الشوائب لتنشر الضياء وتتخلص من الظلال. في حين تتمم بودرة التلك و البيرلايت دور اللدائن من خلال امتصاص الدهون لتتخلص البشرة على الفور من اللمعة.

تتمتع بودرة Belle de Teint بحسيّة بالغة تجعلها بخفة وشفافية لمسة ضياء، لتشكّل إنجازاً مبتكراً من إبداع مختبرات Lancôme . فهي تتيح للبشرة التنفس لأنها تطوّقها بخفة الهواء لتمنحها لمسة تجميلية طبيعية جداً وتغمرها بإحساس رائع بالراحة والإشراق. تصبح البشرة مضيئة وملساء، بينما تختفي علامات التعب.

-