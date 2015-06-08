SAHARIENNE مكياج صحراوي مميّز من YSL Beauté

SAHARIENNE، إطلالة مبتكرة أنيقة من وحي مراكش، للاحتفال بشخصيتها الزاهية وماضيها الآسر، سخائها وغلوها. حين يلتقي الوهج مع الانتعاش بتجدد دائم نابض بالحداثة.

من ابتكار LLOYD SIMMONDS المدير الإبداعي لماكياج YSL Beauté

توصلتYSL Beauté إلى إبداع مثال الإشراقة المتوهجة بحيوية على الوجه مع بودرة LES SAHARIENNES، المبتكرة ببراءة اختراع لإخفاء شوائب البشرة ومنحها توقداً. تلك الإطلالة التي تميّز بشرة المرأة البوهيمية المتقدة بلمسات أشعة شمس الغروب على سطح منزل مغربي. إنه أسلوب YSL Beauté المتفرد في إبراز جمال تقاسيم الوجه أو منحه إشراقة متقدة.

بشرة رائعة وإشراقة متوهجة بتناغم رائع!

تجسّد بودرة LES SAHARIENNES التقاء إشراقة الشمس مع براعة إخفاء الشوائب، لتكون أسلوباً جديداً وفريداً من نوعه في إخفاء عيوب البشرة وتسوية سطحها وتعزيز جمالها بإشراقة متوهجة مفعمة بالحيوية.

تقنية الإشراقة المناسبة

استمدت YSL Beauté إلهامها من أنواع التأثير الضوئي على البشرة، لتحديد الإِشراقة حسب ردود فعل كل بشرة لدى تعرضها لشمس طبيعية. وهكذا، بإمكان هذه التقنية أن تمنح كل بشرة أروع إشراقة بفضل مستوى تركيزها الأمثل من المواد اللونية والجسيمات المتلألئة التي تعمل بتناغم تام مع لون البشرة.

سرعان ما يتحوّل مركب بودرة LES SAHARIENNES الفريد من نوعه حال تطبيقه، ليضفي على سطح البشرة سُمرة طبيعية متقدة بلا لمعة. بينما يتم صقل البشرة على الفور وتصبح ناعمة الملمس.

اللون المناسب

تتوفر بودرة LES SAHARIENNES بمجموعة من 7 ألوان بما يتناسب مع جميع أنواع الإشراق. توهج مشرق مفعم بالحيوية على مدار أيام السنة.

كما طوّرت YSL Beauté أداة تطبيق مبتكرة ذات جانبين لتطبيق بودرة LES SAHARIENNES. استخدمي الفرشاة لتحديد شكل الوجه وإبراز جمال تقاسيمه بلمسة توّقد. ولإضفاء إشراقة طبيعية متقدة على كامل الوجه، استخدمي الجانب الإسفنجي من أداة التطبيق للقيام بلمسات تمسيدية ناعمة بدءاً من منتصف الوجه باتجاه الخارج. يمكنك أضافة أكثر من طبقة لإخفاء الشوائب واكتساب توهج.

إطلالة SAHARIENNE

من وحي الصحراء

عيون شرقية

ظل العيون COUTURE PALETTE رقم 12- MAURESQUES

تجسد ألوانه توّقد شروق الشمس المنعكسة على أفق الصحراء. لهيب ألوان الأرض، وهالات من اللون البني الغامق، مع الدراقي الدافئ والأصفر المشرق.

ابتكري هالة متلألئة، أو استخدمي الألوان الغامقة لتحديد شكل العين. نستعمل الطرف الدقيق من أداة التطبيق لرسم خط ولوضع الظل عند خط منبت الرموش، أو نستخدم الطرف المسطّح لوضع اللون والمزج.

التألق بإطلالة CARA

"إطلالة أحادية اللون تُبرز جمال عيني CARA الزرقاوين بصورة باهرة. استخدمتُ فيها اللون البني الداكن الموجود في منتصف العبوة بواسطة الطرف الدقيق لأداة التطبيق، وقمت بتحديد عيني CARA على مقربة من خط منبت الرموش. ثم اخترت لونأً بنياً أفتح قليلاً لمزجه بواسطة فرشاة كبيرة على خط منبت الرموش بحركة ذهاب وإياب، قبل مزجه باتجاه الأعلى وصولاً إلى الحاجب بشكل تدريجي حتى يتلاشى اللون. استخدمت لمسة من اللون الدراقي لإضاءة قوس الحاجب، أو يمكنك استخدام الأصفر لهذا الغرض".

Lloyd Simmonds، المدير الإبداعي لماكياج YSL Beauté

الكحل السائل EYELINER EFFET FAUX CILS SHOCKING

طرحت YSL Beauté لونين مائيين جديدين من الكحل السائل لموسم صيف 2015. خط باهر لعيون معبّرة. للمرة الأولى، يتوفر EYELINER EFFET FAUX CILS SHOCKING بمثل هذه الكثافة اللونية لتسطع نجوميته بألوانه التي تزيّن العيون بتعبير قوي.

رقم 2- Majorelle Blue (أزرق) – سيظل هذا اللون الزاهي رمزاً لجمال زرقة حديقة ماجوريل، وهو محوراً رئيسياً في إطلالة الصيف.

رقم 4- Deep Green (أخضر) – الاستسلام لسحر اللون الأخضر الأخاذ، الذي يمثل تجسيداً عصرياً للون المغربي المميز.