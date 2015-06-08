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شراء 48 وحدة سكنية لإقامة مدينة جامعية لطالبات جامعة دمنهور

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شراء 48 وحدة سكنية لإقامة مدينة جامعية لطالبات جامعة دمنهور شراء 48 وحدة سكنية لإقامة مدينة جامعية لطالبات جامعة دمنهور
وقع الدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور، ومحمد الصيرة، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، عقد شراء 48 وحدة سكنية من مشروع إسكان "الشعب والجيش" بطريق حوش عيسى دمنهور بمبلغ 7 ملايين و440 ألف جنيه وذلك لإقامة مدينة جامعية لطالبات الجامعة.

وأكد رئيس جامعة دمنهور، فى تصريحات له، على الانتهاء من تأهيل الوحدات السكنية وتحويلها لمدينة جامعية لخدمة الطالبات المعتربات وافتتاحها فى بداية العام الدراسى، مشيرًا إلى موقعها المتميز وقربها من المجمع النظرى للكليات بأرض الأبعادية.

حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتور محمد محمد السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى خليل سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، والدكتور عادل البنا، عميد كلية التربية، وإبراهيم مخلوف، أمين عام الجامعة، وسمية فاروق الأمين المساعد.

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مصر 365