بالصور.. قافلة طبية وفصول لمحو الأمية بمدرسة ''أبو بسيسة'' ببرج العرب

نظمت محافظة الإسكندرية، تحت رعاية هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، فصولاً لمحو الأمية وسوقًا خيريًا بمدرسة ''أبو بسيسة'' الابتدائية بإدارة برج العرب التعليمية بمنطقة غرب الإسكندرية لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والتموينية، وقافلة طبية مجانية للكشف على المرضى بالمجان، تحت شعار «القوافل السكانية بمحافظة الإسكندرية».

وتم تنظيم القافلة بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم، ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الشئون الصحية.

وشارك فى القافلة أطباء من كافة التخصصات، وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل اللازمة وصرف الأدوية مجانًا لكل من تقدم للحصول على خدماتها الطبية تحت شعار «القوافل السكانية بمحافظة الإسكندرية» .

ومن جانبها، أكدت نبيلة حنفى محمد بسيونى، مدير عام إدارة برج العرب التعليمية، أن مشروع القوافل المتكاملة يهدف إلى تقديم كافة الخدمات لخدمة السكان فى القرى الأشد احتياجًا للخدمات، والمشاركة الفاعلة فى خدمة المجتمع.



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