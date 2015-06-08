أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. قافلة طبية وفصول لمحو الأمية بمدرسة ''أبو بسيسة'' ببرج العرب

Google+ Print
نظمت محافظة الإسكندرية، تحت رعاية هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، فصولاً لمحو الأمية وسوقًا خيريًا بمدرسة ''أبو بسيسة'' الابتدائية بإدارة برج العرب التعليمية بمنطقة غرب الإسكندرية لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والتموينية، وقافلة طبية مجانية للكشف على المرضى بالمجان، تحت شعار «القوافل السكانية بمحافظة الإسكندرية».

وتم تنظيم القافلة بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم، ومديرية والتجارة الداخلية ومديرية الشئون الصحية.

وشارك فى القافلة أطباء من كافة التخصصات، وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل اللازمة وصرف الأدوية مجانًا لكل من تقدم للحصول على خدماتها الطبية تحت شعار «القوافل السكانية بمحافظة الإسكندرية» .

ومن جانبها، أكدت نبيلة حنفى محمد بسيونى، مدير عام إدارة برج العرب التعليمية، أن مشروع القوافل المتكاملة يهدف إلى تقديم كافة الخدمات لخدمة السكان فى القرى الأشد احتياجًا للخدمات، والمشاركة الفاعلة فى خدمة المجتمع.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة