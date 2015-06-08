خليجي يعتدي على سائق توصيل ويحرق دراجته

نظرت الهيئة القضائية اتهام طالب خليجي في مستهل عقده الثالث من العمر، بالاعتداء بالضرب على سائق توصيل طلبات، واضرام النار في دراجته النارية.

وذكرت النيابة ان المتهم اعتدى على سلامة المجني عليه، بأن وجه عدة لكمات على وجهه أعجزته عن اداء عمله لمدة 20 يوماً، قبل أن يضرم النار عمداً في دراجته النارية التي رمى في خزان وقودها عود ثقاب وأشعل النار فيها حتى احترقت بالكامل.

وأفاد المجني عليه أنه بينما كان على رأس عمله يقود دراجة نارية لتوصيل طلب إلى أحد المنازل في منطقة عود المطينة، تفاجأ بالمتهم يستوقفه، قبل ان يمسكه بقميصه ويسحبه عن دراجته التي وقعت ارضا، ولكمه على وجهه عدة مرات «دون سبب»، الى ان تمكن من الفرار منه مشيا، والاختباء خلف إحدى الاشجار في المنطقة ذاتها، بعدما طلب اليه تسليمه النقود التي كانت بحوزته، وترك الدراجة النارية معه، حيث استولى على مفتاحها، وفتح باب خزان الوقود خاصتها، ورمى بداخله عود ثقاب أدى إلى اشتعال النار فيها بالكامل. وزعم المتهم للشرطة أن المجني عليه حاول الاصطدام بها أثناء القيادة.