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السيطرة على حريق في برج بجزيرة الريم

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السيطرة على حريق في برج بجزيرة الريم السيطرة على حريق في برج بجزيرة الريم

سيطرت فرق الدفاع المدني بأبوظبي على حريق شب في  برج قيد الانشاء يتكون من 22 طابقاً  في جزيرة الريم  بأبوظبي، ومنعت الفرق  امتداده وانتشار  السنة النيران  ،ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات .

وكانت غرفة العمليات المركزية، تلقت بلاغاً الساعة الحادية عشرة و 33 دقيقة مساء أمس "الاحد" يفيد بنشوب الحريق  ، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني من  مركز المدينة تشاركها آليات مماثلة من مراكز :البطين ، شارع الميناء   ، والفلاح للتدخل السريع ، و جرت السيطرة واخماد الحريق  بالسرعة القصوى  ، و ما تزال التحقيقات جارية لمعرفة  تفاصيل ملابسات ومسببات وقوع الحادث .

 ودعا المقدم محمد عبد الجليل الانصاري مدير عام الدفاع المدني بأبو ظبي، أصحاب البنايات والمقاولين والمستثمرين الى الالتزام   بتعليمات السلامة العامة واشتراطات الأجهزة المعنية الخاصة بالأبنية قيد الانشاء ؛ و  اتخاذ جميع احتياطات الوقاية والسلامة العامة في مواقع الأبنية 
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