عاصفة "اشوبا" تتحرك باتجاه الشمال الغربي في شرق بحر العرب

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تحول المنخفض المداري إلى عاصفة مدارية اسمها " اشوبا " تتحرك باتجاه الشمال والشمال الغربي من موقعه في شرق بحر العرب خلال 6 ساعات الماضية.

وقال المركز في بيان له اليوم انه من خلال خرائط الطقس الحالية وصور الأقمار الاصطناعية بالإضافة لتقارير الأرصاد الصادرة من المراكز الإقليمية المختصة فان المنخفض يتمركز حاليا على خط عرض 17.9 شمال وخط طول 67.2 شرقا .. كما يبعد مركز المنخفض المداري المتعمق حاليا عن جزيرة مصيرة العمانية حوالي 960 كم وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركزه ما بين 60 - 80 كم/ الساعة.

وتشير آخر المؤشرات من خرائط الطقس الجوية المستقبلية ومن بعض النماذج العددية إلى استمرار تحرك المنخفض باتجاه الشمال والشمال الغربي مع تعمقه إلى عاصفة مدارية قوية خلال الساعات 36 القادمة. وينوه المركز بأنه يتابع هذه الحالة وسيوافيكم بآخر التطورات في حينها حيث من المعروف بأن مثل هذه الحالات الجوية يطرأ عليها تغيرات سريعة أحيانا.