أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

عاصفة "اشوبا" تتحرك باتجاه الشمال الغربي في شرق بحر العرب

Google+ Print
عاصفة "اشوبا" تتحرك باتجاه الشمال الغربي في شرق بحر العرب عاصفة "اشوبا" تتحرك باتجاه الشمال الغربي في شرق بحر العرب

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تحول المنخفض المداري إلى عاصفة مدارية اسمها " اشوبا " تتحرك باتجاه الشمال والشمال الغربي من موقعه في شرق بحر العرب خلال 6 ساعات الماضية.

وقال المركز في بيان له اليوم انه من خلال خرائط الطقس الحالية وصور الأقمار الاصطناعية بالإضافة لتقارير الأرصاد  الصادرة من المراكز الإقليمية المختصة فان المنخفض يتمركز حاليا على خط عرض 17.9 شمال وخط طول 67.2 شرقا .. كما يبعد مركز المنخفض المداري المتعمق حاليا عن جزيرة مصيرة العمانية حوالي 960 كم وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركزه ما بين 60 - 80 كم/ الساعة.

وتشير آخر المؤشرات من خرائط الطقس الجوية المستقبلية ومن بعض النماذج العددية إلى استمرار تحرك المنخفض باتجاه الشمال والشمال الغربي مع تعمقه إلى عاصفة مدارية قوية خلال الساعات 36 القادمة. وينوه المركز بأنه يتابع هذه الحالة وسيوافيكم بآخر التطورات في حينها حيث من المعروف بأن مثل هذه الحالات الجوية يطرأ عليها تغيرات سريعة أحيانا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية