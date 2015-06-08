مي سليم مع ابنتها في «حواري بوخاريست»

اصطحبت النجمة مي سليم ابنتها “لي لي” معها، وذلك في أحد أيام تصوير مسلسل”حواري بوخاريست” بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تقوم حالياً باستكمال مشاهد الحلقات الأخيرة من المسلسل المُقرر عرضه في رمضان المُقبل.

لم يمنع وجود “لي لي”، وتجولها في كل زوايا البلاتوه، مي سليم من التركيز في شخصيتها التي تؤديها في المسلسل، وهي شخصية “ميسا”، حبيبة “سيد بوخاريست”، الذي يقوم بدوره النجم أمير كرارة.

أوشك المخرج محمد بكير، على الانتهاء من تصوير، ومونتاج 80 % من المشاهد، لكن التصوير سيستمر حتى الآيام الأولى من شهر رمضان .

ومسلسل “حواري بوخاريست” تأليف هشام هلال، ويُشارك في بطولته عددٍ كبير من الفنانين من بينهم دينا، علا غانم، سارة سلامة، أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، أحمد حاتم، ميسرة، عُمر مصطفى متولي، أحمد فتحي والممثلين القديرين أحمد صيام وأحمد سلامة.