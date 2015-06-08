وفاة جنين في بطن أمه بسبب تأخر عملية الولادة بالأقصر

بدأت نيابة الأقصر، بإشراف المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات الأقصر التحقيق في بلاغٍ، إتهم أطباء مستشفى الأقصر العام، بالإهمال الذي تسبب في وفاة جنين داخل رحم أمه، وذلك بعد تأخر عملية ولادته لأكثر من 6 ساعات .

وقال الدكتور أبو النجا الحجاجي، مدير مستشفى الأقصر العام، أن إدارة المستشفى، قد قررت تحويل السيدة قبل إجراء عملية قيصرية لها، الجمعه الماضية، إلى مستشفى الأقصر الدولي لعدم كفاية الحضانات في هذا اليوم، حيث أن المستشفى أجرى 15عملية ولادة بالمستشفى في نفس اليوم .

وأشار “الحجاجي” إلى أن مسئولية المستشفى، قد انتهت بإجراء تحويل الأم إلى مستشفى الأقصر الدولي.

بينما قال مختار أحمد حسين، إبن عم السيدة، أنها قد توجهت لمستشفى الأقصر العام، وظلت فيها من الساعة الـسادسة صباحاً حتى الساعة العاشرة، ثم تقرر تحويلها إلى مستشفى الأقصر الدولي، والتي تركتها دون إجراء العملية القيصرية لها من الساعة العاشرة والنصف، وحتى الثالثة عصرًا، مما تسبب في وفاة الجنين داخل رحمها.