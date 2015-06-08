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جهود مكثفة لرفع 7 عربات من قطار فوارغ سقطت نتيجة السرعة الزائدة بسوهاج

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جهود مكثفة لرفع 7 عربات من قطار فوارغ سقطت نتيجة السرعة الزائدة بسوهاج جهود مكثفة لرفع 7 عربات من قطار فوارغ سقطت نتيجة السرعة الزائدة بسوهاج
يكثف قطاع السكة الحديد بمحافظة سوهاج، جهوده من أجل رفع 7 عربات من قطار الفوارغ الذى سقط منذ قليل بمنطقة الساحل قبلى دائرة مركز البلينا، مما نتج عنه تحطيم خط السكة الحديد بالكامل بمنطقة الانقلاب.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب الانقلاب هو السرعة الزائدة، ولم تسفر عن حدوث خسائر بشرية.

وتوقفت حركة القطارات بالكامل على خطى الطالع والنازل لحين رفع العربات وإصلاح القضبان، كما استعانت السكة الحديد بسوهاج بأوناش من قنا وأسيوط للمساعدة.

ومن جانبها قامت السكة الحديد بإنهاء الرحلات القادمة من القاهرة عند محطة سكك حديد سوهاج والقادمة من أسوان عند محطة سكك حديد نجع حمادى.

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مصر 365