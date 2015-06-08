مدير إسعاف الدقهلية: سيارات الإسعاف تصل للمريض خلال 8 دقائق

قال الدكتور هانى مصطفى الجميعى مدير عام إسعاف الدقهلية، أن الدقهلية مغطاة إسعافيا بشكل ممتاز، وكل نقطة وأخرى أقل من 15كيلو، وجارٍ إنشاء نقاط جديدة وقمنا بتسليم 6 سيارات فيتو اليوم ذات الحجم الصغير لسهولة التحرك داخل الشوارع والحارات الضيقة، وذلك من أصل 12 سيارات، وسوف يتم تسليم 6 سيارات أخرى خلال أسبوعين بالتنسيق مع هيئة الإسعاف.

وأضاف الجميعى، أن السيارات يتم توزيعها طبقا للخدمات والاحتياجات الموجودة بالمحافظة، وسيتم توزيعها بدءا من ميت غمر حتى جمصة وطبقا لمعدلات الأداء فى كمل مركز، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف تصل فى المعدل العالمى للمريض خلال 8 دقائق بنسبة 80% من الحالات، و20% نتيجة البلاغات الخاطئة والازدحام.

جاء ذلك خلال الاحتفالية تحت عنوان "يوم الوفاء للعاملين بالإسعاف" بمكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، وحسام الدين إمام عبد الصمد، محافظ الدقهلية، والدكتور سعد عبد اللطيف مكى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والصحية.