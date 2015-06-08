أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير إسعاف الدقهلية: سيارات الإسعاف تصل للمريض خلال 8 دقائق

Google+ Print
مدير إسعاف الدقهلية: سيارات الإسعاف تصل للمريض خلال 8 دقائق مدير إسعاف الدقهلية: سيارات الإسعاف تصل للمريض خلال 8 دقائق
قال الدكتور هانى مصطفى الجميعى مدير عام إسعاف الدقهلية، أن الدقهلية مغطاة إسعافيا بشكل ممتاز، وكل نقطة وأخرى أقل من 15كيلو، وجارٍ إنشاء نقاط جديدة وقمنا بتسليم 6 سيارات فيتو اليوم ذات الحجم الصغير لسهولة التحرك داخل الشوارع والحارات الضيقة، وذلك من أصل 12 سيارات، وسوف يتم تسليم 6 سيارات أخرى خلال أسبوعين بالتنسيق مع هيئة الإسعاف.

وأضاف الجميعى، أن السيارات يتم توزيعها طبقا للخدمات والاحتياجات الموجودة بالمحافظة، وسيتم توزيعها بدءا من ميت غمر حتى جمصة وطبقا لمعدلات الأداء فى كمل مركز، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف تصل فى المعدل العالمى للمريض خلال 8 دقائق بنسبة 80% من الحالات، و20% نتيجة البلاغات الخاطئة والازدحام.

جاء ذلك خلال الاحتفالية تحت عنوان "يوم الوفاء للعاملين بالإسعاف" بمكتبة العامة بمدينة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، وحسام الدين إمام عبد الصمد، محافظ الدقهلية، والدكتور سعد عبد اللطيف مكى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والصحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو