الإدارة التعليمية بشبرا تحقق فى واقعة وفاة طالبة داخل إحدى لجان الثانوية

أكد ماهر إبراهيم مدير إدارة شبرا الخيمة التعليمية، أنه كلف الشئون القانونية بالإدارة للتحقيق فى واقعة وفاة طالبة الثانوية العامة " دينا أحمد حسن " التى فارقت الحياة بعد أدائها امتحان اللغة العربية أمس داخل لجنة مدرسة بهتيم الثانوية بنات بشبرا الخيمة.

وقال مدير إدارة شبرا الخيمة التعليمية، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن كل مدرسة أثناء الامتحانات يوجد بها طبيب تابع للتأمين الصحى، كما أن التأمين الصحى ملزم بوجود سيارة إسعاف تطوف حول اللجان، مؤكدا أن الطبيب كان موجودا باللجنة وقت وفاة الطالبة لكن حالتها كانت تستلزم نقلها للمستشفى.

وأضاف مدير الإدارة التعليمة، أن الشئون القانونية قامت بالتحقيق مع رئيس اللجنة والمراقبين والملاحظين وطالبات من زملاء الطالبة دينا لتحديد المسئولية القانونية .