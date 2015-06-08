إدخال الإنترنت والتتبع لأتوبيسات هيئة النقل العام

ناقش الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات والاعتماد علي الوسائل العلمية الحديثة لإدارة منظومة اسطول النقل العام بإمكانية تتبع خطوط سير الاتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام.

وبحث الوزير والمحافظ امكانية تطبيقه لمتابعة اسطول هيئة النظافة مع توفير خدمات أكثر لخدمة ركاب الاتوبيس كخدمات WIFI وتحديد الموعد الزمني لوصول الاتوبيس للمحطة الثانية من خلال متابعة خط سيره وتحديد السائق والزمن اللازم للوصول لمحطته التالية مما يساهم في تحسين الصورة الذهنية عن اتوبيسات النقل العام لدي المواطنين ويجذب شرائح اخري لاستخدامها والتماشي مع سياسات عواصم العالم الكبري في الاعتماد علي وسائل النقل العام المنظم ويخدم بذلك الهيئة في مراقبة ومتابعة خطوط السير والتزام السائقين بها وتأمينها ضد السرقة مع توفير الوقود .

كما اكد المحافظ، علي ان المحافظة تعمل الان علي تحديث محطات انتظار الاتوبيسات بحوالي 1000 محطة لتغطية كافة أحياء القاهرة يمكن الاستفادة منه إعلانياً وتركيب أجهزة بث الانترنت من خلال شركات المحمول .