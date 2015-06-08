بيطري القاهرة تعلن الطوارئ استعداداَ لشهر رمضان

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع إداراتها العامة والمجازر ومكاتبها بالأحياء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة على مدير مديرية الطب البيطرى تكثيف حملات التفتيش على المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة وذلك بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين لتفادي تعرضهم لمخاطر التلوث والضرر الذي قد يصيبهم جراء استهلاك مواد غذائية فاسدة مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجـزارة و الأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن و الأسماك ومصانع إنتاج المصنعات المختلفة داخل نطاق المحافظة .

وأشار الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري إلي انه تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات علي الأرقام ( 23646120 ـ 23649474 ـ 25317887 ـ23646189 ) وفاكس 3647652 كما تم إلغاء أجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال الشهر الكريم وعمل ورديتين للكشف علي اللحوم التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم .

وأعلن “عبيد” أن الحملات المكثفة التى شنتها إدارة التفتيش وأطبائها مؤخراَ على الأسواق والمحلات والمطاعم ومصانع اللحوم بنطاق محافظة القاهرة والمناطق الحدودية تفعيلاَ للدور الرقابي للطب البيطري على الأسواق الدائمة والأسبوعية اسفرت عن ضبط أكثر من 600 كجم مصنعات لحوم ودواجن ولحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، كما تمكنت الحملات من ضبط اصناف اخرى صالحة للاستهلاك ولكن غير مطابقة ومخالفة للمواصفات تصل الى 100 كجم ، وشملت الحملات العديد من المطاعم والسوبر ماركات ومحلات الجزارة الشهيرة مثل سوبر ماركت المحمل فرعى المقطم والمعادى الجديدة ، ومطعم نايل كريستال بمصر القديمة ، وسوبر ماركت سعودى بالنزهة ومحلين للجزارة بالمقطم والمعادى الجديدة ، تم تحرير عدد 20 محضر بالإجراءات والوقائع واحالتها الى النيابة المختصة مع اعدام المضبوطات .. مضيفاَ أنه تم ايضاَ تحرير ما لايقل عن 218 محضر مخالفات خلال النشاط المكثف بشهر مايو الماضى حيث تمكنت ايضا الحملات فى ضبط 11 طن لحوم ودواجن واسماك ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اعدامها على الفور لعدم اعادة عرضها بالسواق وكذلك كمية 2.5 طن لحوم واسماك ودواجن غير مطابقة للمواصفات القياسية .

وأكد مدير مديرية الطب البيطري انهم مستمرين فى تشديد الرقابة علي محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك مع مراقبة ومتابعة منافذ بيع اللحوم المستوردة للتأكد من صلاحية المعروض منها مشيرة الي أنه سيتم تكـثيف حـملات بالتوازى لمكافحة الكلاب الضالة خاصة في مناطق المساجد الكبيرة التي يتردد عليها المصلون كثيراً خلال شهر رمضان لمنع تعرضهم للعقر والإزعاج من هذه الحيوانات الضالة.