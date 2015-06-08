وزير مالية إثيوبيا: علاقات القاهرة وأديس أبابا تعيش أزهى فتراتها

أكد أحمد شتا، وزير المالية الإثيوبى، أن العلاقات المصرية الإثيوبية علاقات تاريخية، وتشهد خلال تلك الفترة تقدما وتطورا كبيرا وتعيش أزهى فتراتها، فى العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجانبين، خاصة بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلا ماريام ديسالين، مشيرا إلى أن التعاون المشترك بين الجانبين فى كافة المجالات هو خيار البلدين الآن، والفترة القادمة سوف تشهد مزيدًا من التعاون "ونحن نتقدم سويا وننمو ونتواصل لبناء مستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين الكبيرين".

وقال وزير المالية الإثيوبى لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية المنعقدة حاليا فى شرم الشيخ، أن الاجتماع الحالى لـ26 دولة أفريقية اجتماع تاريخى، ويؤكد قدرة أفريقيا على تكوين تكتل اقتصادى ضخم والاندماج بين عدد كبير من الدول وسوق كبير قوامه 625 مليون نسمة، ويؤكد أيضا أن افريقيا تستطيع مواجهة المستقبل من خلال التنمية المشتركة والاستثمار فى البنية التحتية وزيادة التبادل التجارى فيما بين الدول الافريقية اعضاء التكتلات الثلاثة وإزالة كافة القيود الجمركية.

وأوضح وزير المالية الأثيوبى، أن توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مهم للغاية لصالح القارة الأفريقية لتأسيس منطقة حرة موحدة.

والتقى أحمد شتا وزير المالية الأثيوبى على هامش الاجتماعات منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة لبحث العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ووجه الشكر للحكومة المصرية على استضافتها للمؤتمر.