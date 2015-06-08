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مش حسنى مبارك بس.. 6 رؤساء معمرين للأحزاب السياسية فى مصر.. ملف تفاعلى

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مش حسنى مبارك بس.. 6 رؤساء معمرين للأحزاب السياسية فى مصر.. ملف تفاعلى مش حسنى مبارك بس.. 6 رؤساء معمرين للأحزاب السياسية فى مصر.. ملف تفاعلى
فى بلادنا العربية اعتدنا على استمرار الحكام رؤساء كانوا أو ملوكا على عرش الحكم لسنوات طويلة، غالبا لا تنتهى إلا بالوفاة الطبيعية أو الاغتيال، وأحيانا أخرى للإصابة بمرض يحول دون قيام الحاكم بمهامه القيادية.

وفى ظل هذا الوضع المرفوض عادة من الأحزاب السياسية خاصة فى لوصفهم لهذا النوع من الحكم بالاستبدادى والمنفرد بالسلطة، وذلك لأن الدولة هنا تخضع لنظام الحكم الجمهورى، القائم فى الأساس على الديمقراطية وتداول السلطات، إلا أن المثل الشعبى القائل "اللى بيته من إزاز ميحدفش الناس بالطوب"، ينطبق هنا على حال أحزابنا التى دشن رؤساؤها ومؤسسيها بأنفسهم نظرية السلطة المعمرة، لرئاستهم تلك الأحزاب لفترات طويلة لم تنته أيضا إلا بالوفاة أو المرض الشديد، وهو الأمر الذى انعكس بدوره على النظام العام لحكم البلاد.

للتعرف على أهم 6 رؤساء للأحزاب السياسية والذين استمروا فى مناصبهم لفترات زمنية طويلة:
>شاهد الملف التفاعلى التالى..

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مصر 365

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