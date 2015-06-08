المجتمعات العمرانية: 5 آلاف قطعة أرض لمحدودى الدخل فى 8 مدن جديدة قريبا

كشف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم طرح 5 آلاف قطعة أرض لمحدودى الدخل فى أكثر من 8 مدن جديدة قريبا.>وأضاف المهندس طارق السباعى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مساحات الأراضى التى سيتم طرحها تتراوح ما بين 200 متر حتى 267 مترا، وذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.>وأوضح أن أهم المدن الجديدة التى سيتم طرح أراضى بها هى "6 أكتوبر والصالحة وأسيوط الجديدة وبنى سويف الجديدة وعدد آخر من مدن الصعيد.>وأشار إلى أنه جارٍ ترفيق هذه الأراضى ومن المقرر الانتهاء منها قريبا، مؤكدا أنه سيتم طرحها للحجز بمجرد الانتهاء من ترفيقها، وفيما يتعلق بطرح أراضى استثمارية جديدة، أكد أن الهيئة لم تستقر حتى الآن على عدد القطع المقرر طرحها للمستثمرين حتى الآن.

وحول قرعة الأراضى المميزة، ذكر أنه سيتم إجراء قرعة الأراضى المميزة التى تم طرحها الشهر الماضى عقب عيد الفطر المبارك، واستطرد أن الهيئة لم تدخر جهدا فى اتخاذ أى إجراءات تعمل على تنشيط السوق العقارى، وضبط السوق خلال الفترة القليلة المقبلة.

وحول مشكلة أهالى منطقة الريفيرا بمدينة الشيخ زايد، أكد أن الهيئة تسعى حاليا لوضع الية جديدة لمد فترة التقسيط للمبالغ المالية التى تم فرضها عليهم مقابل تحويل الأراضى من زراعى لسكنى.