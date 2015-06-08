وفد الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة يزور مشروع قناة السويس

أشاد وفد من الملحقين العسكريين المعتمدين للدول الشقيقة والصديقة بما تم تحقيقه من إنجاز قياسى خلال مشروع قناة السويس الجديدة التى تمثل إضافة كبيرة ليس لمصر وحدها وإنما لكافة الشعوب على الصعيدين الاقتصادى والتنموى، مؤكدين أن مشروع القناة الجديدة سيحقق طفرة تنموية غير مسبوقة، نظراً للموقعها الإستراتيجى الذى يؤهلها لكى تصبح من أعظم المشروعات الاقتصادية فى العالم، وامتلاكها للعديد من المقومات التى تجعلها جاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال تفقدهم مواقع العمل بمشروع قناة السويس الجديدة والوقوف على ما تم تحقيقه من إنجاز مصرى للعالم أجمع حققته عزيمة وسواعد القوات المسلحة والشركات الوطنية المصرية.

بدأت الجولة من داخل مبنى المحاكاه التابع لهيئة قناة السويس، حيث تم عرض فيلم توضيحى لمشروع القناة الجديدة، واستعرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس تطورات العمل بالمشروع الطموح الذى يساهم بشكل كبير فى تحقيق النمو والاستقرار للاقتصاد المصرى وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، من خلال المشروعات التكاملية والزيادة للقدرة الاستيعابية لقناة السويس فى ظل النمو المستمر لحجم التجارة العالمية، ثم قام الملحقين العسكريين بجولة بحرية داخل المجرى الملاحى لقناه السويس الجديده معربين عن سعادتهم البالغة لما شاهدوه من إنجاز تاريخى لأكبر وأسرع عملية حفر وتكريك شهدها العالم ليثبت أن المصريين شعب عريق يقهر الصعاب ولا يعرف المستحيل .