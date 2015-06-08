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تليفون على شكل ساعة يد.. أحدث وسائل طلاب الأزهر لتسريب الامتحانات

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تليفون على شكل ساعة يد.. أحدث وسائل طلاب الأزهر لتسريب الامتحانات تليفون على شكل ساعة يد.. أحدث وسائل طلاب الأزهر لتسريب الامتحانات
كشف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، فى بيان له اليوم الاثنين، عن أحدث وسيلة للغش وتسريب امتحانات الثانوية الأزهرية، والتى سرب منها امتحان الحديث اليوم للقسم الأدبى، وهو عبارة تليفون على شكل ساعة يد صينى.

وكان "شومان"، قد كشف فى مؤتمر صحفى أمس، أهم ما تم رصده من حالات الغش أو المساعدة على الغش داخل اللجان، وأهم القرارات التى اتخذت فى هذا الشأن، حيث تم ضبط 27 مراقبا و113 طالبا معهم أجهزة المحمول داخل اللجان.

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