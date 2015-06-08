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استشهاد مجند وإصابة آخر فى هجوم إرهابى بالشيخ زويد

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استشهاد مجند وإصابة آخر فى هجوم إرهابى بالشيخ زويد استشهاد مجند وإصابة آخر فى هجوم إرهابى بالشيخ زويد
أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء اليوم عن استشهاد مجند وإصابة آخر نتيجة هجوم بقذيفة هاون على ارتكاز أمنى جنوب الشيخ زويد.

وأشارت المصادر إلى أن المجند الشهيد هو حسن ضاحى 21 سنة، والمصاب محمد نور 21 سنة، ونقلا لمستشفى العريش العسكرى.

كما لقت طفلة مصرعها نتيجة سقوط قذيفة على منزل بمنطقة جنوب الشيخ زويد ونلقت جثتها لمستشفى العريش العام.

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