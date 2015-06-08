شعبة الدواء: وزير الصحة يصرف سوفالدى مثل صرف العقاقير المخدرة

قال الدكتور على عوف، رئيس غرفة شعبة الدواء، باتحاد الغرف التجارية، إن الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أصدر قرارات خاصة بصرف عقار "سوفالدى" المُعالِج لفيروس سى، بشكل يشبه صَرْف المواد المخدرة، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى عزوف الصيادلة عن شراء الدواء لعدم تعرضهم لمشاكل.

وأضاف عوف، خلال مؤتمر صحفى منعقد بنقابة الصحفيين، عن مبادرة "المركز المصرى للحق فى الدواء"، لعلاج مليون مصرى مريض بفيروس سى: "منذ شهر 9 الماضى، وحتى الآن تم توريد 129 ألف عبوة سوفالدى إلى داخل البلاد، ونحن نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة ملف مبادرته لعلاج مليون مريض برمته إلى إشراف مباشر من جانبه، وإبعاده عن أيدى وزارة الصحة لوجود تلاعب فى هذا الأمر".

وطالب عوف بتشكيل لجنة من الخبراء، ووزارة الصحة، وغرفة صناعة الدواء، وشعبة الأدوية، باتحاد الغرف التجارية، لتنفيذ مشروع الرئيس، لافتًا إلى أن عقار "هارفونى" مازال أمامه حوالى من سنة إلى سنة ونصف لإتاحة الكميات المطلوبة فى الأسواق، وهى فترة طويلة، لا يمكن المريض انتظارها، موضّحًا: "نحتاج لتصنيع ألف عبوة سوفالدى بسيولة حوالى مليون جنيه".

وأشار رئيس غرفة شعبة الدواء إلى عدم علمه باعتذار نقابة الصيادلة عن حضور المؤتمر، وأنه تَلَقَّ اتصالا من النقابة، تطالب بحضوره المؤتمر ممثلا عنها لدعم المبادرة، مؤكّدًا أنه لولا الضغط الإعلامى، كان سيتم عرض "سوفالدى" بسعر 9 آلاف جنيه.

"الفيروسات الكبدية"تعلن اتفاق مصرى - أمريكى لتصنيع "سوفالدى" محليا بجودة مماثلة للعقار الأصلى.. "الصحة": 10شركات مصرية تتنافس على إنتاج "هارفونى" المصرى.. وتؤكد:بديل ممتاز للقضاء على أعراض الإنترفيرون

>http://www.youm7.com/story/2015/6/6/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89---%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%84/2212720#.VXWYF8-qqko

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