أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع طفلة شنقا بالايشارب أثناء تقليدها لألعاب الفيديو فى عين شمس

Google+ Print
مصرع طفلة شنقا بالايشارب أثناء تقليدها لألعاب الفيديو فى عين شمس مصرع طفلة شنقا بالايشارب أثناء تقليدها لألعاب الفيديو فى عين شمس
لقيت طفلة تبلغ من العمر 12 عاما مصرعها شنقا بمنطقة عين شمس، بعدما لفت على عنقها "إيشارب" تقليدا لألعاب الفيديو التى تشاهدها، وحاول أشقاؤها إنقاذها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، حرر محضر ويباشر المستشار أحمد يوسف رئيس نيابة عين شمس التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من ربة منزل تفيد وفاة طفلتها اثناء لهوها داخل الشقة بعدما وضعت "إيشارب" على عنقها تقليدا لافلام الفيديو، تم اخطار مدير أمن القاهرة بالواقعة واحالة الواقعة لنيابة عين شمس برئاسة المستشار أحمد يوسف الذى امر بسرعة تحريات المباحث حول الواعة
>واستمعت النيابة لاقوال والدة الطفلة، التى أكدت أن ابنتها كانت دائمة مشاهدة أفلام الفيديو الخطرة، وكانت تقلد تلك الافلام، حيث كانت بصحبة أشقائها تلهو داخل شقتها ووضعت ايشارب على عنقها تقليدا لتلك الافلام وحاولت إسعافها لكن لفظت أنفاسها الأخيرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365