مصرع طفلة شنقا بالايشارب أثناء تقليدها لألعاب الفيديو فى عين شمس

لقيت طفلة تبلغ من العمر 12 عاما مصرعها شنقا بمنطقة عين شمس، بعدما لفت على عنقها "إيشارب" تقليدا لألعاب الفيديو التى تشاهدها، وحاول أشقاؤها إنقاذها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، حرر محضر ويباشر المستشار أحمد يوسف رئيس نيابة عين شمس التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من ربة منزل تفيد وفاة طفلتها اثناء لهوها داخل الشقة بعدما وضعت "إيشارب" على عنقها تقليدا لافلام الفيديو، تم اخطار مدير أمن القاهرة بالواقعة واحالة الواقعة لنيابة عين شمس برئاسة المستشار أحمد يوسف الذى امر بسرعة تحريات المباحث حول الواعة

>واستمعت النيابة لاقوال والدة الطفلة، التى أكدت أن ابنتها كانت دائمة مشاهدة أفلام الفيديو الخطرة، وكانت تقلد تلك الافلام، حيث كانت بصحبة أشقائها تلهو داخل شقتها ووضعت ايشارب على عنقها تقليدا لتلك الافلام وحاولت إسعافها لكن لفظت أنفاسها الأخيرة.

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