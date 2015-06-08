خبراء: السياسة الخارجية لـ «السيسي» نجحت في إعادة مصر لوزنها الإقليمي والعالمي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السياسة الخارجية للرئيس السيسي تطرقت للعديد من الملفات المهملة مثل ملف أفريقيا الذي ظل طوال أخر 20 عام من حكم مبارك بلا أي جديد بالإضافة إلى ملف الدول العربية الذي لم يختلف عن الأفريقي في شيء، ثم يلي ذلك ملف الشرق ممثلا في روسيا والصين، لافتاً إلى أن البلدين هم من تخلا عن مصر في السابق لا العكس.

ولفت إلى أن السياسة المصرية الخارجية نجحت في إسترداد هذه العلاقات وهي جزء لابأس به من العلاقات المصرية الخارجية، مؤكداً أنه لا يمكن إعتبار هذه العلاقات بديلاً عن الحفاظ على علاقات مصر بباقي الأطراف وتحديداً الولايات المتحدة وأوروبا، باعتبارهم الشركاء الأساسيين الذين لا يمكن أن تقام علاقات أخرى على حسابهم، مشيراً لإلى أن جميع الملفات أولوية أمام السياسة الخارجية في الفترة القادمة ويجب النظر إليها مع العلم أن الملف العربي والأفريقي والأوروبي من أهم دوائر السياسة المصرية الخارجية.

فيما قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحرز تقدم ملحوظ خلال عام من فترة حكمه في قيادة السياسة الخارجية لمصر سواء على صعيد العلاقات بالقوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا والصين وكذا على صعيد إعادة مصر لوزنها على مستوى السياسة الخارجية بأفريقيا وأيضا فيما يتعلق بالسياسات تجاه الدول العربية والمحور الإقليمي، وبالتالي فالسياسات الخارجية لمصر بعد عام من تولي الرئيس السيسي، لمقاليد الأمور كانت إيجابية ناجحة وأثرت بشكل مباشر في زيادة الوزن النسبي لمصر على الصعيد الإقليمي والعالمي.

وأضافت أن السياسات الخارجية للرئيس السيسي لابد أن تستمر على هذا المنهج مع بعض الإضافات المطلوبة خلال المرحلة القادمة، وترتبط هذه الإضافات بالتعاون مع دول العالم فيما يتعلق بإعادة مصر لمجال التصنيع الثقيل بقطاع الأعمال العام وأن يتم الإستفادة من الخبرات الصينية في المشروعات الصغيرة وتدشين نموذج البيت الإنتاجي، بجانب تأسيس خطط إستراتيجية لأفريقيا، مؤكدة أن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، يحمل فوق عاتقه هذه المسئولية إلا أن على الأجهزة التفيذية للدولة أن يكون لديها رؤية لصياغة علاقاتها بأفريقيا.

وتابعت أن العلاقات بأفريقيا لا يجب أن تقتصر على الإستثمار المباشر فقط ولكن يجب أن تكون علاقات تعاونية لصالح الدول الأفريقية بمنهج الكل فائز، مؤكدة أن ثمار نجاح سياسات الرئيس السيسي، خلال العام الماضي، تتجلى في الدعم الأفريقي لمصر بمجلس الأمن، وتحسن وزن ونفوذ مصر وتأثيرها بالقارة الأفريقية، ورهان كل من روسيا وألمانيا على دور مصر في المنطقة، وجود حسابات جديدة في العلاقات المصرية الأمريكية على الرغم من التلاعب الذي حدث بعد 30 يونيو في علاقات البلدين حيث ألزمت طبيعة التحركات المصرية أمريكا بالحفاظ على العلاقات مع مصر باعتبارها قائد في الأقليم وقادرة على المساعدة في الكثير من الملفات بالمنطقة.

من جهته قال يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أن العلاقات الخارجية، التى تقوم بين الدول على مفهوم المصالح، مؤكداً أن سياسة الرئيس السيسي خلال العام الماضي حقق مكاسب عدة منها عودة مصر لمقعدها بالإتحاد الأفريقي بشكل أساسي وخلخلة الأزمة مع إثيوبيا، وبذل مجهودات كبيرة لإستعادة الدور المصري في أفريقيا بشكل عام وهو أحد المكاسب الواضحة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تحسنا ملحوظاً عن ذي قبل باستثناء المانيا التي تواجه مشكلات بسبب ملف حقوق الإنسان والتي يفترض أن يزورها الرئيس خلال هذا العام، مضيفاً أن مصر نجحت في سياستها الخارجية خلال الفترة الماضية بتبنيها قضية تهم المجتمع الدولي وهي الإرهاب، وباتت مصر عضو فاعل بين الدول المحاربة للإرهاب وقد حققت نجاح وتقدم ملحوظ في هذا الملف ونجحت في إقناع بعض الدول بوجهة النظر المصرية.

وأضاف أن السياسة الخارجية لمصر حققت مكاسب أخرى في الإعتراف الدولي بأهمية الدور المصري في ليبيا وأيضاً في التسوية التي حدثت بين الكيان الصهيوني وسلطات قطاع غزة، مشيراً إلى نجاح مصر في إستعادة العلاقات الإستراتيجية نسبياً مع روسيا والصين، لتخفيف ضغط الولايات المتحدة، مؤكداً أن التحرك شرقاً كان صائب للغاية، والأن روسيا يفترض أنها ستساعد مصر ليس فقط في مشروع “الضبعة” ولكن في عودة الصناعات الثقيلة أيضا.

وتابع أن كل هذه الأمور تعد مؤشرات إيجابياُ لتحسن السياسات الخارجية المصرية، خلال عام من حكم الرئيس السيسي، لافتاً إلى أن تحركات الرئيس الخارجية خلال هذا العام ربما كانت أفضل من تحركاته بالداخل، مؤكداً أن تلك الفترة شهدت تغير ملحوظ وكبير في السياسات الخارجية لمصر على أصعدة مختلفة، مضيفاً أن ملف حقوق الإنسان هو أبرز الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام السياسة الخارجية لمصر وتوضيحه للغرب خلال الفترة القادمة يليه ملف القوة العربية المشتركة وتفعيل جامعة الدول العربية.