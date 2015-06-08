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إخلاء سبيل ضابط بقسم الموسكى بعد إتهامه بحيازة كمية من البانجو

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إخلاء سبيل ضابط بقسم الموسكى بعد إتهامه بحيازة كمية من البانجو إخلاء سبيل ضابط بقسم الموسكى بعد إتهامه بحيازة كمية من البانجو

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح ثاني مدينة نصر، اليوم الإثنين، بقبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل ضابط شرطة بقسم الموسكي “برتبة نقيب”، بعد إتهامه بحيازة كمية من البانجو داخل سيارته في مدينة نصر، وقرر تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت الواقعة قد بدأت أثناء قيام المتهم “هـ.م”، الثلاثاء الماضي، بركن سيارته أمام مستشفى الشرطة، فقامت قوات الأمن المكلفة بتأمين المستشفى بتفتيش السيارة، وبفحصها بالكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات، وتم العثور على كمية من البانجو” داخل حقيبة السيارة، وعلى الفور تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، فيما تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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