أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحوامل.. تعرفى على أسباب جفاف بشرتك أثناء الحمل وطرق العلاج

Google+ Print
للحوامل.. تعرفى على أسباب جفاف بشرتك أثناء الحمل وطرق العلاج للحوامل.. تعرفى على أسباب جفاف بشرتك أثناء الحمل وطرق العلاج
فى فترة الحمل تتعرض المرأة للعديد من التغيرات، وأهمها تلك التى تصيب بشرتها، كظهور الخطوط البيضاء (علامات تمدد البشرة) وأيضا زيادة نسبة الجفاف.

وحول هذا الموضوع تتحدث الدكتورة هديل جهاد، أخصائية الجلدية والعلاج بالليزر،عن أسباب جفاف البشرة فى فترة الحمل، موضحة الأسباب وطرق العلاج.

وتبعا لرأى هديل، فإن التغييرات الهرمونية تلعب دورا أساسيا فى تغير طبيعة البشرة لدى النساء فى فترة الحمل، بجانب أن انتقال العناصر المهمة من الأم إلى الجنين يستنزف كميات كبيرة من السوائل الموجودة بجسدها، وهو ما يؤدى بالطبع لزيادة أعراض جفاف البشرة لديها.

ومن أفضل الطرق لتجنب وعلاج جفاف البشرة أثناء الحمل، تنصح هديل بالاهتمام بتناول كميات كافية من المياه، بما لا يقل عن ثلاثة لترات يوميا، مع الحرص على ترطيب البشرة بالدهانات الموضعية، خاصة بعد الاستحمام، ويفضل استخدام أنواع الكريمات الخاصة بعلامات تمدد الجلد، فهى تحتوى على درجة عالية من الترطيب، وتقى من ظهور الخطوط البيضاء وعلامات تمدد البشرة، وهناك أنواعا محدده تتناسب مع طبيعة بشرة النساء فى فترة الحمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365