للحوامل.. تعرفى على أسباب جفاف بشرتك أثناء الحمل وطرق العلاج

فى فترة الحمل تتعرض المرأة للعديد من التغيرات، وأهمها تلك التى تصيب بشرتها، كظهور الخطوط البيضاء (علامات تمدد البشرة) وأيضا زيادة نسبة الجفاف.

وحول هذا الموضوع تتحدث الدكتورة هديل جهاد، أخصائية الجلدية والعلاج بالليزر،عن أسباب جفاف البشرة فى فترة الحمل، موضحة الأسباب وطرق العلاج.

وتبعا لرأى هديل، فإن التغييرات الهرمونية تلعب دورا أساسيا فى تغير طبيعة البشرة لدى النساء فى فترة الحمل، بجانب أن انتقال العناصر المهمة من الأم إلى الجنين يستنزف كميات كبيرة من السوائل الموجودة بجسدها، وهو ما يؤدى بالطبع لزيادة أعراض جفاف البشرة لديها.

ومن أفضل الطرق لتجنب وعلاج جفاف البشرة أثناء الحمل، تنصح هديل بالاهتمام بتناول كميات كافية من المياه، بما لا يقل عن ثلاثة لترات يوميا، مع الحرص على ترطيب البشرة بالدهانات الموضعية، خاصة بعد الاستحمام، ويفضل استخدام أنواع الكريمات الخاصة بعلامات تمدد الجلد، فهى تحتوى على درجة عالية من الترطيب، وتقى من ظهور الخطوط البيضاء وعلامات تمدد البشرة، وهناك أنواعا محدده تتناسب مع طبيعة بشرة النساء فى فترة الحمل.