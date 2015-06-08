الوقاية خير من العلاج.. لتجنب الضغط المرتفع ابتعد عن الدهون والعصبية

لأن الوقاية خير من العلاج، تتحكم ممارساتنا فى تجنب الإصابة بالأمراض أو فى السيطرة عليها أو العكس، ويمكن لمريض الضغط تجنب ارتفاعه من خلال بعض الممارسات بجانب العلاج والتى تجنبه زيادة مستوى ضغط الدم.

ويوضح الدكتور محمد فريد الجندى، أستاذ ورئيس قسم القلب بمعهد القلب القومى، أن الوقاية واتباع التعليمات بجانب تناول العلاج، من أفضل الأشياء التى تساعد على إنتظام مستوى ضغط الدم، مؤكدا أنه يجب على مريض الضغط الابتعاد عن العوامل التى تساعد على ارتفاع مستواه كتجنب العصبية والابتعاد عن المشروبات الغازية والتدخين والمسكنات لأنها ترفع من معدل ضغط الدم.

ويتابع أنه بالنسبة لمرضى الضغط المرتفع يجب تجنب العمل تحت ضغط وتوتر، لأن ذلك يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير وحدوث مضاعفات تؤثر على الصحة العامة للشخص.

ويؤكد د.محمد فريد الجندى أن تناول علاج ضغط الدم ليس كافيا، فى حالة تعرض المريض للعوامل التى تساعد على ارتفاعه كتناول المخللات والتدخين والعصبية والمشروبات الغازية وتناول الدهون، والتى تعد من أهم العوامل التى تتسبب فى ارتفاع مستواه.