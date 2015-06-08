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شاكر: الربط الكهربائي مع السعودية سيتم خلال 2017 – 2018

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شاكر: الربط الكهربائي مع السعودية سيتم خلال 2017 – 2018 شاكر: الربط الكهربائي مع السعودية سيتم خلال 2017 – 2018

الدكتور محمد شاكر – وزير الكهرباء

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أهمية القضايا التي يناقشها المكتب التفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب في دورته التي بدأت اليوم بالجامعة العربية، خاصة ما يتعلق بموضوع الربط الكهربائي العربي الذي يوليه القادة العرب اهتماما كبيرا منذ تكليفات القمة العربية في الرياض 2007.

وقال وزير الكهرباء، في كلمته الافتتاحية الدورة الحادية والثلاثين للمكتب التنفيذي برئاسته ، إن عانت العام الماضي من عجز في قطاع الكهرباء وصل الى 5 آلاف ميجاوات ، وإذا كان الربط مع المملكة العربية قائما آنذاك لتم تلافي هذا العجز من خلال توفير 3 آلاف ميجاوات ، موضحا أن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيتم خلال الفترة 2017 – 2018.

أكد وزير الكهرباء، على أهمية تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية خاصة في مجال توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر ، موضحا وجود ترابط كبير بين مجالات المياه والكهرباء والغذاء.

واستعرض وزير الكهرباء، القضايا التي يركز عليها اجتماع المكتب التنفيذي للتحضير للدورة الـ11 لمجلس وزراء الكهرباء العرب المقرر غدا ” الثلاثاء ” وفي صدارتها تطورات الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي ومستجدات مشاريع الربط الكهربائي العربي ، بالإضافة الى مناقشة تفعيل مبادرة الأمين العام للجامعة العربية لتعزيز انتشار تقنيات الطاقة المتجددة على مستوى الدول العربية.

ويستعرض الاجتماع التقرير الذي اعده المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لمتابعة وضع تنفيذ الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة، تطبيقا للإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستخدم النهائي.

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