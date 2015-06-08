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وقف رئيس لجنة و6 مراقبين لتسريبهم مادة «الحديث» بالثانوية الأزهرية بقنا

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وقف رئيس لجنة و6 مراقبين لتسريبهم مادة «الحديث» بالثانوية الأزهرية بقنا وقف رئيس لجنة و6 مراقبين لتسريبهم مادة «الحديث» بالثانوية الأزهرية بقنا

أكد علي شعبان، الوكيل الثقافي لمنطقة قنا الأزهرية، أنه قد تقرر وقف رئيس لجنة معهد بنين أبو شوشة- بأبو تشت، و6 مراقبين، وذلك لقيامهم بتسريب امتحان مادة “الحديث” للفسم الأدبي عبر الإنترنت، مشيراً إلى أنه قد تم تمرير ورقة الامتحان عن طريق القذف بها من نافذة أحد اللجان التي يُؤدى بها الامتحان .

وأوضح ”شعبان”، أن أحد أعضاء اللجنة، قد قام بتصوير ورقة أسئلة الامتحان من أحد الطلاب، وقام بنشرها على الإنترنت، رغم  التشديد على رؤساء وأعضاء اللجان، بمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، إلا مع رئيس اللجنة، ويُسمح فقط باستخدامه داخل مكتبه.
> وأضاف أن ورقة الامتحان المُسربة، قد تم تسريبها من داخل لجنة معهد بنين  أبو شوشة، نظرًا لأنه لأول مرة في امتحانات الأزهر، يتم ختم أوراق أسئلة الامتحانات بثلاثة أختام من بينها اسم ورقم اللجنة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً، التحقيق في الواقعة، لبيان تورط أطراف أخرى في عملية التسريب من عدم .

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