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محمد بن راشد يبدأ زيارة رسمية الى بولندا

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محمد بن راشد يبدأ زيارة رسمية الى بولندا محمد بن راشد يبدأ زيارة رسمية الى بولندا

 بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " اليوم زيارة رسمية الى جمهورية بولندا تستمر يومين .

 يرافق سموه وفد رفيع يضم كلا من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة محمد على العبار رئيس شركة إعمار العقارية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة عاصم ميرزا علي آل رحمة سفير الدولة لدى وارسو.

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