ضبط مليون صاروخ ألعاب نارية بطهطا في سوهاج‎

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من ضباط وحدتي مباحث قسم ومركز طهطا، بورود معلوماتٍ، أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو “عادل نعيم عبد الله عبيد”، 29 سنة- أخصائي مكتبات بمدرسة طهطا المهنية الإعدادية، والمُقيم بـساحل طهطا-دائرة القسم، والسابق ضبطه في واقعة المحضر رقم 290 إداري- قسم طهطا- لسنة 2015،بتهمة الإتجار فـي الألعاب النارية.

تضمنت المعلومات إحتفاظه بكمية كبيرة من المفرقعات بمسكنه ومكتبته، وأنه يقوم بتوزيع كميات كبيرة منها دون تمييز، وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط وحدتي مباحث القسم والمركز، وضباط فرع بحث الشمال، استهدفت المذكور، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام ، وذلك بأحد المخازن المُستأجرة له، و التي بلغت جملتها عدد 825000 قطعة.

كما تم ضبط المدعو “عبد الرحمن محمد طـه عبد الرحمن”، 49 سنة- سائق، ويقيم بناحية جزيرة الخزندارية -دائرة مركز طهطا، وبحوزته عدد 400.000 صاروخ مُختلف الأشكال والأحجام مُحملة على السيارة رقم 16058، نقل سوهاج، والتي تعود ملكيتها له، أمام مخزن المأذون بتفتيشه.

حيث بلغ إجمالي المضبوطات عدد 1.225.000 مليون قطعة صاروخ، وألعابٍ نارية مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع، وبمواجهة المُتهمين، اعترف المتهمين بحيازتهما للمضبوطات، وذلك بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4740 جنح قسم طهطا لسنة 2015.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم طهطا من ضبط عدد 1225 صاروخ ألعاب نارية مُختلفة الأحجام والأنواع بمنزل المأذون بتفتيشه، المدعو ”محمد أحمد محمد عبد الغني”، 55 سنة موظف، مُقيم بـشارع الثورة- ببندر طهطا- بقصد الإتجار.

> وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4738 جنح قسم طهطا لسنة 2015.