قافلة طبية وحملة توعية من «الأطباء العرب» لأهالى محافظة الدقهلية

نظمت لجنة ”الإغاثة والطوارئ” التابعة لإتحاد الأطباء العرب، من خلال مكتبها بمحافظة الدقهلية، قافلة طبية لأهالى قرى “الحفير و الأمل” بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأوضح الأستاذ الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن لجنة “الإغاثة والطوارئ” تحرص دائما على تنفيذ المشروعات الصحية وتوجيه القوافل الطبية بالمناطق النائية بمحافظات الجمهورية.

وأضاف أن القافلة الطبية شارك بها عدد من الأطباء فى تخصصات الأطفال والباطنة، حيث تم توفير خدمات الكشف والتشخيص والعلاج لنحو 260 مريض من غير القادرين، وتخفيفاً لأعباء السفر للعلاج خارج محافظاتهم، مشيرا إلى تنظيم المزيد من القوافل الطبية خلال الفترة المقبلة.

وعلى مستوى الوعى الصحى، أوضح الدكتور جمال عبد السلام الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب، أن مشروعات التوعية الصحية تأتى فى مقدمة المشروعات التى تعمل لجنة “الإغاثة والطوارئ” على تنفيذها، إنطلاقا من أن الوقاية الصحية خير من العلاج.

وفى الشأن ذاته، قام طاقم مكتب لجنة “الإغاثة والطوارئ” بالدقهلية، بتنظيم حملة للتوعية الصحية بمرضى السكر وارتفاع ضغط الدم لأهالى قرى “الحفير والأمل”، وذلك بتوضيح أعراض المرضين وطرق الوقاية منهما.

ووفرت الحملة تحليل نسب السكر وقياس ضغط الدم بشكل مجانى للأهالى، حيث يعد الإكتشاف والتشخيص المبكر لهذه الأمراض من أهم الخطوات التى يجب أن يتخذها المريض للبدء فى العلاج.