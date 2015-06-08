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بالفيديو.. اختيار مشرفى خدمة حج الجمعيات فى جولة إخبارية مع مريم كشك

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بالفيديو.. اختيار مشرفى خدمة حج الجمعيات فى جولة إخبارية مع مريم كشك بالفيديو.. اختيار مشرفى خدمة حج الجمعيات فى جولة إخبارية مع مريم كشك
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.
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>صدق أو لا تصدق.. مهرجان لتشويه الجلد فى "تل أبيب"
>مصادر: تحسن الحالة الصحية لـ”الحوينى” وغموض حول موعد رجوعه من قطر
>وزير الاتصالات: إجراء أول تجربة لـ"لبطاقة الذكية" بعد عيد الفطر
>"التضامن" تنتهى من اختيار 224 مشرفًا لخدمة حجاج الجمعيات
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مصر 365

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