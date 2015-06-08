بالفيديو.. اختيار مشرفى خدمة حج الجمعيات فى جولة إخبارية مع مريم كشك

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

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>وزير الاتصالات: إجراء أول تجربة لـ"لبطاقة الذكية" بعد عيد الفطر

>"التضامن" تنتهى من اختيار 224 مشرفًا لخدمة حجاج الجمعيات

>بعثة الأهلى تعود من تونس عصر اليوم بعد مواجهة الإفريقى

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