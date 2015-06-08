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رئيس البرلمان العربى: نشكر الرئيس السيسى لسعيه لحل أزمة سوريا

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رئيس البرلمان العربى: نشكر الرئيس السيسى لسعيه لحل أزمة سوريا رئيس البرلمان العربى: نشكر الرئيس السيسى لسعيه لحل أزمة سوريا
توجه رئيس البرلمان العربى، أحمد الجروان، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ولمؤسسات الدولة المصرية التى تستضيف نخبة متميزة من أبناء الشعب السورى لتدارس الأمور، والتوصل لاتفاق وتوافق لحل الأزمة السورية التى دخلت عامها الخامس، مطالبا بتغليب المصلحة العامة وأن يكون مصير سوريا والأمة العربية فى المقام الأول.

وأكد رئيس البرلمان العربى، أحمد الجروان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر المعارضة السورية المنعقد فى القاهرة، أنه لا يمكن الجزم بأن الرئيس السورى بشار الأسد جزء من حل الأزمة أو المشكلة، مشيرا إلى أن هناك أمورا واقعية موجودة منها بشار الأسد ومنها الإرهاب وتدخلات خارجية وشعب يقتل، مطالبا بتغليب الدبلوماسية الدولية والعربية ليتم الخروج من الأزمة الحالية.

وأوضح أن البرلمان يقف خلف جامعة الدول العربية لحل الأزمات المتلاحقة فى الدول العربية، مؤكدا رفضه التام لأى تدخلات خارجية فى شئون الدول العربية، رافضا من وصفهم من يدخل من الشبابيك، موضحا أن العرب بمختلف طوائفهم يقفون من يريد الخير للأمة العربية، مؤكدا رفضه قبول أى إملاءات على الدول العربية، مطالبا بضرورة اجتماع كل القوى السورية المعتدلة والشريفة لبناء سوريا الجديدة.

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مصر 365