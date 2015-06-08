الأزهر يوقف رئيس منطقة قنا التعليمية والقبض على طالب وملاحظ قاما بالتسريب

>قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه تقرر وقف رئيس منطقة قنا الأزهرية محمد عبدالله سلوكة عن العمل وإحالته للتحقيق، بالإضافة إلى من تم وقفهم قبل ساعات، وهم: رئيس لجنة أبوشوشة والمراقبون الستة الذين يحملون موبايلات، وذلك على خلفية تداول ورقة أسئلة مادة الحديث للقسم الأدبى ثانوية أزهرية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، كان الشك يحوم حول طالبين فتم تحديد الطالب الذى قام بتمرير ورقة أسئلة الحديث بالتعاون مع أحد الملاحظين وجارٍ اتخاذ الإجراء القانونى، موجها الشكر لمدير أمن قنا الذى توجه للجنة بنفسه بعد الإمساك بالمتسببين منعا لتدخل أولياء الأمور واعتدائهم على من قاموا بكشف الواقعة، مع التأكيد بأن عمل الأمن هو حفظ الأمن فقط ولا علاقة لهم بما تم داخل اللجنة.

ولفت شومان، إلى القبض على كل المتورطين فى تداول أوراق أسئلة الامتحانات منذ بداية الامتحانات وحتى اليوم.