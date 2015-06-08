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القبض على صاحب شركه الربوة العقارية لاتهامه بالنصب على المواطنين

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القبض على صاحب شركه الربوة العقارية لاتهامه بالنصب على المواطنين القبض على صاحب شركه الربوة العقارية لاتهامه بالنصب على المواطنين
نجحت قوات الأمن بالجيزة بإشراف اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة من ضبط رجل الأعمال طارق . م . ا صاحب شركات الربوة الهادئة للاستثمار العقارى، بعد صدور أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة أول أكتوبر ظهر اليوم، من ضبط المتهم بمدينة السادس من أكتوبر، لاتهامه فى 18 قضية نصب، واستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال وقد تم نقل المتهم إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وكان قد صدر قرار من جهاز مدينة السادس من أكتوبر بسحب قطعتى أرض بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وقسم شرطة ثان أكتوبر والسابق تخصيصهما لشركة الربوة الهادئة، بمنطقة التوسعات الشمالية، ووقف التعامل مع الشركة، نتيجة لامتناع الطويل عن سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية، والبالغ قيمتها 300 مليون جنيه، وتضرر الملاك من الوضع، مما دفعهم للتقدم بعدة شكاوى لرئاسة الوزراء ووزارة الإسكان، وتنظيم وقفات احتجاجية تنديدا لتعرضهم للنصب.
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مصر 365