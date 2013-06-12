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هاشتاج على «تويتر» لتحليل خطاب «محمد أبوسويلم» الرئيس مرسى سابقاً

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هاشتاج على «تويتر» لتحليل خطاب «محمد أبوسويلم» الرئيس مرسى سابقاً هاشتاج على «تويتر» لتحليل خطاب «محمد أبوسويلم» الرئيس مرسى سابقاً
أكد غالبيتهم أن الرئيس استحضر فيلم «الأرض» فى خطابه

كتب : أحمد الشمسى منذ 57 دقيقة

صورة مركبة لمرسى تحت عنوان أمير الظلام

«لو نقصت نقطة واحدة من مياه النيل فدماؤنا هى البديل» قالها الرئيس مرسى، ليصفق جميع الحاضرين له، حتى إن أغلبهم قد حيوه وقوفا.. هذا ما حدث داخل قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، التى استضافت مؤتمر «الحفاظ على حقوق فى النيل»، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر» غرقوا فى التناقضات والجدل «هو الرئيس عاوز يخلينا نحارب» قالها «أحمد سياج»، بينما رد عليه أحد المؤيدين للفكرة «محمد عبدالصمد»: «لابد من مؤازرة الرئيس فى قراراته لأن الجهاد فى سبيل الله والوطن هو من أنبل الأمور».

على أنغام الملحن على إسماعيل وموسيقى فيلم الأرض التى التصقت بأذهان الكثير من المصريين، سخر النشطاء من خطاب الرئيس «يعنى الأرض لو عطشانة هنرويها بدمانا» قالها أحدهم قبل أن يُشبه «عبدالله» الرئيس ببطل الفيلم: «سمعت إن خطاب مرسى النهارده عباراته كانت مستوحاة من فيلم الأرض.. واستحضر روح البطل محمد أبوسويلم»، وعلق «أحمد خليل»: «الريس مرسى بيقول إذا نقصت نقطة مياه من حصة مصر حيعلن الحرب، طيب قول كلام معقول تعلن الحرب عشان نقطة مياه».. وتطرق الأغلبية حول قرار الحرب من عدمه، فقال «أحمد عزت»: «مرسى لو أعلن الحرب على إثيوبيا هيرن ع الريس عندهم ويقوله مناسب معاك الوقت ده»، وأضافت «إينال راشد»: «هى دى الجملة اللى تقصد بيها الحرب ولا تقصد إنك هتحولنا لوطاويط نتغذى ع الدماء»، وتابع «رامز المصرى»: «يا دوبك تلحق تروح إثيوبيا يا مرسى الحرب حتبدأ كمان 10 دقايق كده».

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