اتفاقية تآخي بين الأقصر وجيانسي الصينية للتعاون المشترك في عدة مجالات

وقع الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، اتفاقية تآخي مع مقاطعة جيانسي الصينية gienjxi”" تتضمن التعاون المشترك في مجالات السياحة والتعليم والتبادل التكنولوجي بحضور 8 من رجال الأعمال الصينيين .

حضر حفل توقيع الاتفاقية من الجانب المصري ثروت عجمي رئيس غرفة الشركات السياحة بالأقصر ومحمد عثمان نائبه وعبدالجواد عبدالعال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وأحمد همام مدير مركز المعلومات وحسن جيلاني مدير إدارة تنشيط السياحة بديوان المحافظة .

وبحث المحافظ مع الوفد الصيني تبادل الخبرات بين البلدين ومناقشة حماية التراث التاريخي والثقافي وكيفية إدارة البيئة الأيكولوجية والأماكن العامة وتبادل الخبرات بشأن البناء والتعمير.