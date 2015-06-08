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بالصور .. محمد رجب يحتفل بزفاف ابنة شقيقته

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بالصور .. محمد رجب يحتفل بزفاف ابنة شقيقته بالصور .. محمد رجب يحتفل بزفاف ابنة شقيقته

الإثنين 08-06-2015 09:49

احتفل الفنان محمد رجب بزفاف ابنة شقيقته دينا السيد عبد العظيم على هشام محمد عبد الحميد، بحضور عدد من الفنانين وهم: الفنان حمادة هلال، والفنان محمود عبد المغنى، والسينارست محمد سمير مبروك، وأحمد بجة، وشيما الحاج، والمستشار الإعلامي لمحمد رجب أيمن سليم، ومدير اعماله شريف طه.

وقام باحياء حفل الزفاف كل من: حمادة هلال، ودياب، وحمادة الليثي، واسماعيل الليثي والراقصة سهر.

 

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