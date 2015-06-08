سهرة أندلسية ساحرة في اختتام موازين

اختتم مهرجان "موازين" على ايقاعات عالمية مختلفة، وزعت بين المنصات التسع التي خصصت للمهرجان في الرباط العاصمة، وكان لسهرة نجمي الأغنية الأندلسية في مسرح محمد الخامس طعم خاص حيث أحيا الحفل بباجدوب وعبدو الصويري معاً برفقة أوركسترا دبي، بحضور عشّاق الطرب الأندلسي، المولعين بهذا الفن العريق، الذي يشكّل رافداً أساسياً من روافد الثقافة المغربية الأصيلة.

وحضرت كاميرا "سيدتي نت" بشكل انفرادي الحفل الذي لقي اقبالاً واسعاً وأقبلت عليه الجماهير منذ الساعات الأولى لانطلاق الحفل، وامتلات قاعة المسرح عن آخرها بعشاق الأندسي، وردد الحاضرون مع باجدوب والصويري كل الأغاني التي حفظونها عن ظهر قلب.

بهذا الحفل استطاع منظمو المهرجان أن يرضوا عشّاق هذا الفن، الذين أصيبوا العام الماضي بخيبة أمل حينما وجدوا أنفسهم غير قادرين على متابعة فنانهم المفضل باجدوب، إذ خصصوا العام الماضي لحفله قاعة سينما النهضة التي لم تستوعب جمهوراً كثيفاً .

وبدا الجمهورفي غالبيته من جيل السبعينات والثمانينات، الذين تتبعوا الحفل إلى نهايته وتمكن الصويري وباجدوب من إثبات فرادتهما وقدرتهما على استقطاب السميعة المغربية والتفاعل معها بشكل لافت.

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