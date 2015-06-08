حسين دعيبس يُصرّح: لن أعود لإخراج الفيديو كليب أبداً

أكّد المخرج الأردني حسين دعيبس أنّه لن يعود لمجال إخراج الفيديو كليب، بعد أن أصبحت هذه المهنة مُستباحة من قبل الجميع، وخصوصاً في ظل انتشار البرامج الغنائية التي أسهمت في إبراز أعداد كبيرة من المغنيين، وأعداد كبيرة من الفيديو كليب لأغاني هؤلاء.

وقال دعيبس في تصريح خاص: "أناسٌ كُثر دخلوا على خط صناعة الفيديو كليب وأغلبهم غير محترفين، ونزل الحابل والنّابل على السوق، وأصبحت الكاميرات بمتناول اليد وبأسعار زهيدة مما سهّل العمليّة أكثر، ولم يعد بالإمكان للإنسان الجيد أن يكون موجوداً وسط كل هذا الزّحام".

ويضيف المخرج الأردني "ما صنعته يكفيني، وفي رصيدي أكثر من 450 فيديو كليب، وليس لدي الاستعداد بأن أدخل بهذه المنافسة التي نُسِفت فيها وللأسف كلّ المعايير الفنية".

وأشار دعيبس إلى أنّ الفيديو كليب له علاقة بالحالة المُترفة، وأنّ الرّبيع العربي أثّر كثيراً على الإنتاج وقدرة النّاس على تقبّل الأغاني المصوّرة في ظل الحروب، وأصبح اتّجاه المحطات والإعلام اليوم نحو الإنتاج الإخباري، والتّفنن بهذا الانتاج.

ويعتبر دعيبس من أبرز المخرجين العرب الذين أسّسوا لنمط الفيديو كليب في العالم العربي، مع بداية ظهوره في التّسعينات، وتعامل مع أشهر المطربين العرب منهم كاظم الساهر، مصطفى قمر، نجوى كرم، عبد المجيد عبدالله، فلة الجزائرية، فضل شاكر، هاني شاكر، سعدون جابر، ماجد المهندس، عمر العبداللات..

يشار إلى أنّ دعيبس يخوض هذا العام تجربة إخراج المسلسلات للمرّة الأولى في مسيرته، عبر المسلسل الأردني البدوي "وعد الغريب"، من بطولة ياسر المصري وقمر خلف، وسيعرض العمل خلال موسم دراما رمضان 2015.

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