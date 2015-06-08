أخبار عاجلة

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حسين دعيبس يُصرّح: لن أعود لإخراج الفيديو كليب أبداً

Google+ Print
حسين دعيبس يُصرّح: لن أعود لإخراج الفيديو كليب أبداً حسين دعيبس يُصرّح: لن أعود لإخراج الفيديو كليب أبداً

الإثنين 08-06-2015 09:31

أكّد المخرج الأردني حسين دعيبس أنّه لن يعود لمجال إخراج الفيديو كليب، بعد أن أصبحت هذه المهنة مُستباحة من قبل الجميع، وخصوصاً في ظل انتشار البرامج الغنائية التي أسهمت في إبراز أعداد كبيرة من المغنيين، وأعداد كبيرة من الفيديو كليب لأغاني هؤلاء.

وقال دعيبس في تصريح خاص: "أناسٌ كُثر دخلوا على خط صناعة الفيديو كليب وأغلبهم غير محترفين، ونزل الحابل والنّابل على السوق، وأصبحت الكاميرات بمتناول اليد وبأسعار زهيدة مما سهّل العمليّة أكثر، ولم يعد بالإمكان للإنسان الجيد أن يكون موجوداً وسط كل هذا الزّحام".

ويضيف المخرج الأردني "ما صنعته يكفيني، وفي رصيدي أكثر من 450 كليب، وليس لدي الاستعداد بأن أدخل بهذه المنافسة التي نُسِفت فيها وللأسف كلّ المعايير الفنية".

وأشار دعيبس إلى أنّ الفيديو كليب له علاقة بالحالة المُترفة، وأنّ الرّبيع العربي أثّر كثيراً على الإنتاج وقدرة النّاس على تقبّل الأغاني المصوّرة في ظل الحروب، وأصبح اتّجاه المحطات والإعلام اليوم نحو الإنتاج الإخباري، والتّفنن بهذا الانتاج.

ويعتبر دعيبس من أبرز المخرجين العرب الذين أسّسوا لنمط الفيديو كليب في العالم العربي، مع بداية ظهوره في التّسعينات، وتعامل مع أشهر المطربين العرب منهم كاظم الساهر، مصطفى قمر، نجوى كرم، عبد المجيد عبدالله، فلة الجزائرية، فضل شاكر، هاني شاكر، سعدون جابر، ماجد المهندس، عمر العبداللات..

يشار إلى أنّ دعيبس يخوض هذا العام تجربة إخراج المسلسلات للمرّة الأولى في مسيرته، عبر المسلسل الأردني البدوي "وعد الغريب"، من بطولة ياسر المصري وقمر خلف، وسيعرض العمل خلال موسم دراما رمضان 2015.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس

فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك