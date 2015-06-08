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"أراب أيدول 4" ينتهي من تجارب الأداء ويستعد للمرحلة الثانية

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"أراب أيدول 4" ينتهي من تجارب الأداء ويستعد للمرحلة الثانية "أراب أيدول 4" ينتهي من تجارب الأداء ويستعد للمرحلة الثانية

الإثنين 08-06-2015 10:35

رحلة البحث عن المواهب للموسم الرابع من برنامج "أراب أيدول"، وصلت إلى نهايتها مع آخر محطتها، بيروت.

فبعد أن بدأت الجولة منتصف شهر نيسان /أبريل 2015 من رام الله مروراً بالدار البيضاء والجزائر العاصمة، والإسكندرية، والقاهرة، وإستنبول لأول مرة، والبحرين، ودبي، وعمان وإربيل إستقر فريق العمل في العاصمة الللبنانيَّة بيروت حيث أجرى اليوم تجارب الأداء للموسم الرابع في فندق ريجينسي بالاس ـ أدما.

صباح السابع من يونيو في بيروت توشح بطابع فني بإمتياز، فمنذ ساعات الصباح الأولى بدأ البهو الخارجي للفندق يكتظ بمئات المواهب الشابة التي جاءت من مختلف المناطق اللبنانيَّة ومن جنسيات عربية مختلفة، فالموهبة واحدة والحلم واحد، "أراب ايدول" الذي وضع الكثير من المواهب العربيَّة الشابقة على بداية طريقهم نحو عالم الفن والنجوميَّة، وتوَّجَ في مواسمه الثلاثة السابقة كل من كارمن سليمان من ومحمد عساف من فلسطين وحازم شريف من سوريا.

وبدأت تجارب الأداء قرابة الساعة العاشرة صباحاً، وكان لإطلالة مقدم البرنامج الفنان المصري أحمد فهمي صدى إيجابي لدى المشتركين الذين شاركوه تقديم بعض الأغاني قبل أن يطلَّ عليهم نجم الموسم السابق من البرنامج حامل اللقب الفنان حازم شريف، والذي شارك المتقدمين تجربته العام الماضي من نفس المكان الذي تُقام فيه تجارب الأداء هذا العام، وفي الختام قدم شريف أغنيته الجديدة "شو عاملي" على وقع تصفيق وهتاف المشتركين.

ومع نهاية الفصل الأول من الموسم الرابع من "أراب أيدول"، يبدأ فريق عمل البرنامج تصوير حلقات المرحلة الثانية في بيروت خلال الأيام المقبلة، علماً أن البرنامج سيُعرض مطلع العام المقبل على شاشتي MBC1 وMBC مصر.

 

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