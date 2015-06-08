جراحة شفط دهون تنهي حياة الممثلة آريثي أجاروال

توفّيت الممثلة الهندية Aarthi Agarwal عن عمر ناهز الـ 31 عاماً، جرّاء مضاعفات عمليّة جراحيّة فاشلة لشفط الدهون أجرتها قبل شهر.

وفي التفاصيل، لاقت ممثلة أفلام التيلجو حتفها داخل مستشفى "أتلانتيك سيتي" في ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأميركية، على إثر عمليّة جراحيّة لشفط الدهون، خضعت لها بعد أن عانت من مشاكلٍ في الجهاز التنفسي والسمنة وفقا لما صرّحه مدير أعمالها.

وشكّل الخبر صدمة كبيرة لمعجبيها إذ ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعازي والترحم على Aarthi التي قضت نتيجة خطأ طبي قاتل.

يذكر أن Aarthi Agarwal، التي حصدت شهرة واسعة عام 2005 بعد أن عُرض لها 5 أفلام، حاولت الانتحار في العام ذاته بعد علاقة متوترة مع بطل أحد أفلامها.

وبدأت الممثلة الراحلة مشوارها المهني عام 2000 عندما كانت في الـ16 من عمرها، وتزوّجت من مهندس أمريكي عام 2007 لكنها انفصلت عنه بعد عامين.