دعوة كاتلين جينير للمشاركة في لجنة تحكيم إنتخاب Miss USA

كشفت صحيفة USA Today أن القائمين على حفل إنتخاب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية القادم، طلبوا من Caitlyn Jenner أي Bruce jenner سابقاً، الإنضمام إلى أعضاء لجنة تحكيم المسابقة.

ومازالت Jenner تفكر في العرض الذي تلقته، لكنها لم تحسم أمر مشاركتها بعد ولم تعط جوابها النهائي للجهة المسؤولة.

وكشفت الصحيفة نفسها، أن مسابقة إنتخاب ملكة جمال USA هي الوحيدة في العالم التي تسمح بمشاركة شابات متحولات جنسياً، وقد طلبت من Caitlyn المشاركة، كون تحولها إلى أنثى أثار ضجة صاخبة في الفترة الأخيرة، ,شكل مصدر إلهام وقوة للعديد من الشباب والشابات.

يشار إلى أن النجم العالمي Bruce jenner البالغ من العمر 65 عاماً، تحول رسمياً إلى أنثى وأطلق على نفسه إسم Caitlyn.

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