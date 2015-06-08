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الحشد الشعبى يفجر مساجد ويحرق بساتين فى بيجى العراقية

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الحشد الشعبى يفجر مساجد ويحرق بساتين فى بيجى العراقية الحشد الشعبى يفجر مساجد ويحرق بساتين فى بيجى العراقية
أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الاثنين بقيام عناصر من الحشد الشعبى بتفجير عدة مساجد وحرق بساتين فى قرى بيجى 200 كم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن عناصر من كتائب حزب الله ودرع الولاية من الحشد الشعبى فجروا جامع الحمزة فى قرية الحجاج الذى بناه نواب ومسئولون فى وعدة مساجد فى حاوى قرية البوطعمة.

وأضاف المصدر أن هذه العناصر قامت بحرق بساتين لمحصول العنب بحاوى البوطعمة والبوحجاج ، وأشار المصدر الى ان شجارا حصل بين ابناء القريتين مع الحشد الشعبى مما استدعى تدخل ابو مهدى المهندس مسؤول الحشد الشعبى الذى قال "هؤلاء مندسون وسوف نعاقبهم".

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مصر 365

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