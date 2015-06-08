طالب يضرب مراقبا بـ"الشلوت" لعدم السماح له بالغش فى معهد أزهرى بالشرقية

تحفظت الخدمات الأمنية، المكلفة بتأمين لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد ههيا الأزهرى، بمحافظة الشرقية، قبل قليل، على طالب بالصف الثالث الثانوى، لاعتدائه بالضرب والسب على مراقب منعه من الغش داخل اللجنة .إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد شهاب فوزى مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد تحفظ الخدمات الأمنية، على الطالب "أحمد م ع" بالصف الثالث الثانوى، لقيامه بالاعتداء بالضرب بـ"الشلوت" وتعديه بالسب على مراقب باللجنة لمنعه من الغش فى مادة الحديث، وتم اصطحاب الطالب لديوان المركز لتحرير محضر بالواقعة.
تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد شهاب فوزى مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد تحفظ الخدمات الأمنية، على الطالب "أحمد م ع" بالصف الثالث الثانوى، لقيامه بالاعتداء بالضرب بـ"الشلوت" وتعديه بالسب على مراقب باللجنة لمنعه من الغش فى مادة الحديث، وتم اصطحاب الطالب لديوان المركز لتحرير محضر بالواقعة.
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