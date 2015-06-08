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مواطن لوزيرة السكان: "عندى 15 ولد ومش عارف أحدد النسل"

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مواطن لوزيرة السكان: "عندى 15 ولد ومش عارف أحدد النسل" مواطن لوزيرة السكان: "عندى 15 ولد ومش عارف أحدد النسل"
فاجأ رجل يدعى "حسن جابر" من أهالى قرية الأعقاب بمحافظة أسوان، وزيرة الدولة للسكان الدكتورة هالة يوسف، أثناء عقدها لقاء مع سيدات القرية، اليوم الاثنين، قائلاً "أنا متزوج من 4 سيدات ولدى 15 ولد ومش عارف أحدد نسل مع زوجاتى".

من جانبها، ابتسمت الوزيرة من كلام الرجل وردت متعجبة: "أهم حاجة إن أحنا نحاول".

رافق الوزيرة خلال جولتها لأسوان، اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، وعدد من قيادات المحافظة.
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مصر 365